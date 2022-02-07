В Москву пришла оттепель

В ближайшие дни в московском регионе установится оттепель. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 7-8°.

Синоптики отмечают, что ночью в Москве ожидается небольшой минус, днем – около ноля или небольшой плюс. Погода будет облачной и с осадками в виде снега и мокрого снега. Атмосферное давление будет колебаться в небольших пределах, оставаясь ниже нормы. Его повышение возможно в субботу.

В вторник, 8 февраля, ночью прогнозируется снег при колебаниях температуры около нулевой отметки. Днем местами вероятны умеренные осадки (снег, мокрый снег), а воздух может прогреться до 3°. Похожая погода ожидается до конца текущей недели.

Москва, Анастасия Смирнова

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