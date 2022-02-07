Это «война»: Россия нарастила товарооборот с США, Европой и Украиной

По итогам 2021 года торговый оборот России с США, Европой и Украиной заметно вырос, несмотря на геополитическую напряженность. Как следует из данных Федеральной таможенной службы, минимальный прирост зафиксирован в торговле с «Незалежной» – 22,8%.

Набольшее увеличение зафиксировано в торговле с Евросоюзом – 46,6%, а сумма достигла $282,047 млрд. При этом экспорт из РФ в ЕС вырос на 65,4% ($188,115 млрд). Импорт в Россию из ЕС поднялся на 19,4% – до $93,933 млрд. В итоге доля Европы в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 35,9% с 33,8% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и США в 2021 году составил $34,415 млрд, что превышает показатель 2020 года на 44,2%. Экспорт из РФ в США составил $17,538 млрд (+61,8%), импорт – $16,877 млрд (+29,5%). Доля США в общем обороте внешней торговли РФ достигла 4,4%.

Товарооборот России и Украиной вырос на 22,8% до $12,284 млрд. В том числе, экспорт из РФ на Украину составил $8,13 млрд (+28,8%), импорт Россию из Украины – $4,155 млрд (+12,5%). При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 1,6% с 1,8% годом ранее.

Москва, Светлана Антонова

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