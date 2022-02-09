Получите-распишитесь: как вопросы Пригожина поставили в тупик американских журналистов

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос редакции BuzzFeed News, которая интересовалась о его причастности к видео, где силовики запрещают показ фильма «16-й». После подробного ответа он задал встречные вопросы журналистам. Предприниматель попросил оценить сатиру картины-исповеди.

«1. Какой момент вам больше всего понравился в фильме «16-й»?

2. Как вы оцениваете сатиру, которая имеется в фильме «16-й» по отношению к высшим должностным лицам США, а также к представителям американской прессы, которые пытались из 16-ти «*********»-троллей сделать 16 тысяч?» – поинтересовался Евгений Пригожин.

Сюжет фильма «16-й» касается темы выборов американского президента в 2016 году. Картина-исповедь высмеивает политиков и представителей спецслужб США, а также мысль о вмешательстве России в выборы.

Москва, Екатерина Попова

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