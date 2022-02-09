Кремль увидел противоречивые сигналы в заявлениях Макрона и Зеленского

В Кремле увидели противоречивые сигналы в заявлениях президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского пресс-конференции после переговоров в Киеве. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, позитивом можно считать слова о решении кризиса только на базе минских соглашений.

«По тому, что было сказано на пресс-конференции (Макрона и Зеленского. Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно», – цитирует спикера Кремля РИА «Новости».

В то же время Песков отметил, что «мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева». «Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее», – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем Песков подтвердил, что на 10 февраля намечена встреча политических советников «нормандского формата». «Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится. Перспективы могут быть только общие. И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией минского комплекса мер», – подчеркнул спикер Кремля.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»