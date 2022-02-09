«Это не очень хорошая история для нас»: Россия рискует встать на путь кризисов и революций

Отсутствие национальной идеи и сбалансированной политической системы создает для России риски всевозможных кризисов – вплоть до революций. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Максимов. По его оценке, одна из главных проблем заключается в устойчивой тенденции к абсолютизации власти.

«Национальной идеи, объединяющей нацию, сейчас нет. В принципе, шанс для ее создания был в 90-е годы, когда у нас коммунизм отпал как идеология страны, и создался идеологический вакуум. Никто не решился его заполнить или даже попытаться заполнить, поэтому продолжились сепаратистские движения и попытки силового раскачивания страны и распада ее организации. Потом ее скрепили опять же силовыми методами, но не идеологическими, к сожалению», – отметил политолог.

Максимов обратил внимание, что в России идеи просто перестали генерировать на фоне укрепления абсолютизма власти. «Ощущение такое, что просто боятся думать на перспективу, боятся обобщать некие идеологические координаты и предлагать свой образ будущего, потому что вдруг он не понравится власти. В этом случае можно попасть в опалу или даже в инакомыслящие – лучше не мыслить совсем, чем мыслить неправильно. Это главная проблема. То есть, в принципе идея, конечно, нужна. Такая гигантская страна, как наша, имеющая такую территориальную и национальную специфику, нуждается в укрепляющих идеях… Консерватизм – это тоже хорошая составляющая любой современной идеологии. Консерватизм – это традиция, это отсылка к основам, но это только начало. С другой стороны, за консерватизмом сразу идет попытка сделать идеологемой абсолютизм или конкретно абстрагироваться, так сказать, к власти одного конкретного человека, автократии. Это хотя и традиционно для России, но постоянно приводило Россию к всевозможным кризисам, потере территории, революциям, кровопусканиям и прочим ужасам», – подчеркнул он.

«Нам нужна сбалансированная политическая система, которой тоже нет, но, тем не менее, движения в этом направлении не делается, хотя у нас на пороге уже вопрос обновления власти – от этого никуда не деться. Обновить власть в тех же системах координат – это создать предпосылки к тому, что сейчас, например, происходит в некоторых постсоветских странах, когда через некоторое время преемники по тем же правилам игры пытаются стать самостоятельными властителями и начинают затаптывать все, что сделали предшественники, и частично – расшатывают страну. Это не очень хорошая история для нас. Потому что у нас большая ответственность за судьбы, мягко говоря, человечества. Мы слишком сильная и слишком большая страна – от нас многое зависит. Мы себе некоторые вещи позволить не можем, что могут позволить себе маленькие страны – безыдейно экспериментировать на кадровом поле. Нам сначала нужно создать основу идеологическую, а потом уже в этой основе искать кадровый потенциал, людей, которые смогут продолжить развитие государства. Потому что оно нуждается именно в развитии, а не просто в сохранении», – отметил Максимов.

В этой связи политолог отметил возможную опасность нынешней ситуации. «У нас сейчас, мягко говоря, разные тренды борются в России. Причем, побеждает отнюдь не тот тренд, который, с моей точки зрения, мог бы создать уравновешенно нормальную политическую систему. У нас продолжается абсолютизация, централизация власти. В федеративном государстве, где не только национальные окраины существуют, но и российские, и когда передается слишком большое количество полномочий наверх, даже некоторые наши российские территории начинают чувствовать полный экономический дискомфорт. И это не самый лучший вариант для страны», – констатировал он.

Как считает эксперт, еще одна опасность для России состоит в уходе от принципа разделения власти. «У нас смешиваются полномочия органов власти – исполнительной, законодательной и судебной, и одна из ветвей власти становится для других, скажем так, руководящей. Это не самый лучший вариант, потому что они друг друга не уравновешивают. И защита от дурака, особенно на федеральном уровне, в том случае, если туда попадет кто-то совсем неадекватный… ну бывают же такие случаи, человек был просто ангелом, попал на самый верх и понял, что Боже мой, я могу теперь все, я почти Бог. И что будет? А правовой, подчеркиваю, защиты со стороны других ветвей власти нет совершенно никакой. То есть, государство беззащитно от возможных, так сказать, кадровых ошибок на высшем уровне», – подчеркнул он.

«Негативно отбор идет, когда у нас по вертикали на самый верх попадают люди, ну скажем так, наименее самостоятельные, а потом их них отбирают главного лидера. Вот тут-то как раз «бомба» и таится еще одна…» – заключил Максимов.

Москва, Мария Соколова

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