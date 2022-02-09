МИД России сообщил о визите в Москву главы ОБСЕ

Визит в Москву председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Польши Збигнева Рау намечен на 15 февраля. Как сообщила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, запланировала его встреча с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Захарова уточнила, что в повестке дня переговоров широкий спектр вопросов о деятельности ОБСЕ и планы работы организации, также роль Организации по безопасности сотрудничеству в содействии урегулированию конфликтов на Украине, в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Предполагается, что российская сторона обратит внимание на работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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