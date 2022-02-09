Поиск национальной идеи в России: эксперт назвал определяющий принцип

Для России национальная идея состоит в ее поиске, что не всегда приводит к адекватным результатам, считает вице-президент Ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что в любом случае определяющими должны оставаться интересы жителей страны.

«Наша национальная идея – это поиск национальной идеи. Другие нации как-то этим очень не заморачиваются. Национальная идея устройства любого государства – это обеспечение комфортной и удобной жизни для своих граждан. Вот, собственно, идея, которая движет всеми государствами и обществами, начиная с описанных Жан-Жаком Руссо (философ 18-го века)», – отметил Куртов.

Политконсультант обратил внимание, что в качестве примера хорошей национальной идеи чаще всего приводят США. «Когда мы про Америку говорим – вот у них есть национальная идея: это каждый человек может стать там президентом или миллиардером. Это мы придумали за них такую идею. На самом деле в разговорах с американцами становится понятно, что они это воспринимают как само собой разумеющееся и не обязывающее их к ежедневному применению. Поэтому это нельзя назвать национальной идеей. Это просто образ жизни», – отметил Куртов.

«Мне кажется, что этот поиск особенного пути, особенностей, отличия нас, не всегда приводит к адекватным результатам. Поиск национальной идеи начался у нас еще с [Василия] Ключевского (историк, 1841-1911гг). [Николай] Бердяев (философ, 1874-1948гг) тоже пытался рассказать о том, что мы все-таки под Богом ходим, слегка отличаемся и так далее. И вот это желание найти национальную идею и вокруг нее все построить, мне кажется, это не тот путь, которым нужно обязательно идти», – пояснил он.

Как считает эксперт, в качестве национальной идеи «нужно принимать просто то, чего желают граждане страны». «Они хотят мира, спокойствия, достатка, возможности выращивать и рожать детей, чтобы они получали образование, чтобы наша страна выглядела прилично в свете других государств. Вот эти естественные и понятные вещи, которыми можно гордиться, и есть национальная идея любой состоявшейся страны. Эти мысли у нас есть, и люди этого хотят, нужно просто эти мысли брать на вооружение и работать с ними», – заключил Куртов.

Москва, Мария Соколова

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