«Консолидация и мотивация»: национальную идею России должны определять граждане

Национальная идея для России не может быть создана искусственно – решающим должно быть мнение граждан страны, считает президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что вокруг этой темы очень много спекуляций.

«Проводится большое социологическое исследование, в результате находится, предположим, три основных высказанных варианта национальной идеи. После этого проводится такой практический сплошной опрос или очень-очень-очень репрезентативный опрос, и выясняет, что национальную идею России в такой формулировке поддерживает 70 либо 80 процентов населения – не меньше, тогда это национальная идея», – пояснил он.

При этом Минтусов обратил внимание, что даже самые правильные слова могут не сработать, если в них нет мотивационного стержня. «В чем главная проблема с национальной идеей – что может быть совокупность красивых слов по типажу: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но у этой совокупности слов может не оказаться никакой энергетики», – констатировал он.

«Национальная идея должна мотивировать нас двигаться куда-то вперед. Могут быть правильные слова, но которые совсем не мотивируют что-то делать. Поэтому эти правильные слова, например, вспоминаем заявление Дональда Трампа – «make America great again» (сделаем Америку снова великой) – эти слова мотивировали большую часть нации, по крайней мере, половину проголосовать за Трампа в 16-м году. Вот это один из вариантов – не просто слова, а это действительно кладется на политическую ментальность американцев, которые двигаются вперед», – отметил Минтусов

Политконсультант считает, что проблема национальной идеи – «спекулятивная тема, подверженная очень сильным и разным интерпретациям». «Национальная идея либо есть, либо ее нет. Если она есть, наверное, это хорошо, в том смысле, что она мотивирует и консолидирует нацию на движение в определенном направлении. Но если ее нет, то не надо придумывать искусственно», – заключил Минтусов.

Москва, Мария Соколова

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