Погода в Москве: оттепель задерживается

В Москве задержится теплая для зимнего периода погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры воздуха по-прежнему будут превышать климатическую норму на 8°.

Как отметили синоптики, в ближайшие дни ночью в Москве ожидается небольшой «минус», днем – около ноля или небольшой «плюс» – при этом вероятен снег. С воскресенья, 13февраля, будет преимущественно без осадков, а температура воздуха будет колебаться вблизи нулей отметки.

Москва, Светлана Антонова

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