«Крепость с пятой колонной внутри и врагами на национальную идею не тянет». Что может сплотить российское общество?

В России игнорируются закрепленные в Конституции ценности, вместо которых в качестве национальной идеи властями предлагается тема государственной исключительности и противопоставление всему миру. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, в качестве объединяющей нацию может стать стремление иметь достаток, дом и детей.

«Национальная идея – это ведь не извне привнесенная идея, не тема, которую придумали какие-то яйцеголовые. Это устойчивое представление гражданина об основополагающем в настоящем и будущем страны – то, что должно мобилизовать гражданина быть активным, то, что обеспечивает гражданское и межнациональное единство и согласие. То есть, это идея, которая адресована внутрь страны. Идея – мы никому не нравимся, весь мир заражен русофобией, мы – осажденная крепость, не тянет на миссианскую. На что-то такое, что можно рассматривать вне ситуативного контекста, когда патриотизм и идиотизм становятся синонимами. Да, мы предполагаем, что весь мир против нас, мы живем в окружении врагов. Это крепость, внутри – пятая колонна, вне ее – враги. Это на национальную идею не очень тянет. Это скорее замещение отсутствующей национальной идеи», – считает Калачев.

Политолог обратил внимание, что предложенный властями в качестве национальной идеи особый путь России – «все плохие – мы хорошие» – не приживается в обществе. «Весь мир против нас, и только мы за настоящие ценности. Но при всем уважении к традиционным ценностям, которые, собственно говоря, одинаковы – что в Америке, что во Франции, что в России, как национальную идею нам сейчас пытаются преподнести тему исключительности нашей нации, исключительности России, но она плохо приживается. Реально плохо приживается. Если посмотреть на опросы, на количество людей, которые хотели бы эмигрировать или просто путешествовать по миру, очевидно совершенно, что тема национальной исключительности у нас не прокатывает», – пояснил эксперт.

По его мнению, национальная идея должна соответствовать «принципам справедливости и добра, мотивировать людей на какие-то свершения», и при этом отражать самые простые вещи. «Лично я думаю, что национальной идеей может быть простая вещь, а именно – призыв жить самому и не мешать жить другим. Тема достатка, тема свободы самовыражения, свободы самореализации… На самом деле национальная идея России уже сформулирована в Конституции, которая говорит, что народ – источник власти и, собственно говоря, нам нужна Россия для людей, Россия для каждого, Россия не только для русских – Россия для всех, для каждого. И второе, это тема достатка. Откровенно говоря, я предполагаю, что власть не заинтересована в том, чтобы люди жили в достатке. Потому что бюджетниками забитыми проще управлять», – пояснил эксперт.

«Мы построили модель сырьевой экономики, в которой бенефициары вывоза сырьевых ресурсов за границу и есть остальные граждане, которым предлагается, как правило, быть, ну на самом деле они хотят и сами зачастую, быть бюджетниками. А это не здорово. Возьмем, допустим, пример Америки. Что Америка провозгласила в свое время в качестве национальной идеи – общество равных возможностей. Да, в Америке каждый может себя реализовать. Американская мечта построена на теме дохода, то есть она заземленная вполне, и тем она, собственно говоря, и привлекательна», – подчеркнул политолог.

«Мне кажется российская мечта, в которой будет дом, достаток и дети – это и есть национальная идея. То есть, я бы национальную идею свел к принципу «Трех Д» – Достаток, Дом и Дети, а все остальное – от лукавого», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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