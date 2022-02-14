Дело о «заначке Голубовича» дошло до Верховного суда

15 февраля Верховный Суд может поставить точку в затянувшейся истории раздела имущества Ольги Миримской и Алексея Голубовича, которая выглядит как настоящий «банковский детектив». Или, как неудачная попытка бывшего мужа спрятать при разводе увесистый кусок финансового пирога.

С декабря 2020 года имя Ольги Миримской громко звучит в связи с арестом бизнесвумен, который связывают с местью за возвращение похищенного у нее ребенка. Но в тени этого процесса оказался еще един судебный спор, связанный с разделом имущества бизнесвумен и ее бывшего мужа и бывшего акционера ЮКОСа Алексея Голубовича.

22 марта 2012 года их брак был официально расторгнут. В законную силу это решение Пресненского районного суда Москвы вступило 26 августа 2015 года, после чего был инициирован стандартный раздел совместно нажитого имущества бывших супругов, куда вошли земельные участки, недвижимость, автомобили. Также за Голубовичем было признано право собственности на долю в размере 20,0007 процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Банк корпоративного финансирования». Однако спустя четыре года выяснилось, что так просто эта история не закончилась и грянул серьезный скандал. Дело в том, что еще в 2009 году банк БКФ получил от компании «Неткор Солюшенс Лимитед» заем на сумму в 11 150 000 долларов США. В соответствии с договором, проценты за пользование займом за 10 лет составили 7 291 183,6 долларов США, которые и были выплачены. Достаточно рядовая сделка, пусть и на серьезную сумму, обернулась неожиданной стороной после того, как Ольга Миримская узнала, что ее бывший супруг являлся конечным бенефициаром «Неткор Солюшенс Лимитед». Однако при разделе имущества ни сумма займа, и полученные по нему проценты не фигурировали. За этим открытием последовал иск Миримской к Голубовичу, но 17 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы в удовлетворении иска отказал. Адвокаты Голубовича представили документы о том, что сумма кредита собственностью «Неткор Солюшенс Лимитед» не являлась, а была предоставлена другой офшорной компанией – «Глобал Вижн Фан Лимитед». Утверждение о том, что Алексей Голубович является бенефициаром «Неткор Солюшенс Лимитед» его адвокаты также оспаривали.

Наблюдатели в этой связи отмечают, что у Алексея Голубовича еще с 90-х годов сложилась репутация «искусного комбинатора», гениально выстраивающего бизнес-схемы. По мнению некоторых экспертов, именно эти его качества оказались в свое время востребованы в бизнес-модели Михаила Ходорковского (Алексей Голубович был акционером ЮКОСа и давал показания на известных процессах в качестве свидетеля). Так что проигрыш Миримской бывшему мужу выглядел вроде бы логично. Однако она сдаваться не собиралась и 17 июня 2020 года Арбитражный суд Москвы признал саму сделку между банком БКФ и «Неткор Солюшенс Лимитед» недействительной. Сторонам было предписано вернуться на «исходные позиции», а с «Неткор Солюшенс Лимитед», кроме того, были взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами. Но главное, что это решение суда фактически подтвердило правоту Миримской в споре о разделе имущества. Потому что оно установило как заинтересованность Голубовича в сделке кредитования, так и тот факт, что он является бенефициаром «Неткор Солюшенс Лимитед».

Это решение адвокаты Голубовича попытались оспорить в порядке кассации. Но 4 марта 2021 года Арбитражный суд Московского округа оставил его в силе. А 9 июня 2021 года Верховный Суд РФ отказал «Неткор Солюшенс Лимитед» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.

Финальная точка в этом затянувшемся разделе имущества бывших супругов может быть поставлена уже 15 февраля заседании Верховного Суда. Но при любом развитии событий, для Алексея Голубовича она может обернуться серьезными неприятностями, поскольку в процессе этого «судебного детектива» были обнародованы используемые им схемы по выводу денег через офшоры и уход от налогов.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»