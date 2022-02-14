Погодная аномалия: Москва готовится к температурным рекордам

На предстоящей неделе в московском регионе сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура будет значительно превышать норму: в первые дни недели на 6-8°, во вторую – на 8-11°.

Синоптики обращают внимание, что в первую половину недели столичный регион будет находиться в северо-западной периферии антициклона, что обеспечит солнечную погоду без осадков. При этом будет отмечаться относительно большой суточный ход температуры: ночью до -8…-2°, днем возможно до 3°.

С четверга, 17 февраля, атмосферное давление будет падать, и постепенно на погоду начнет влиять циклон с северо-запада, в результате чего возобновятся осадки небольшой и умеренной интенсивности с порывистым ветром до 18 м/с.

В четверг и пятницу ночью около 0°, днем термометры покажут 0…5°. Как отметили в Гидрометцентре, такая погода, скорее, характерна для конца марта – начала апреля. При этом в Москве температура будет близка к абсолютным максимумам 17 февраля (5,8° в 1957 г.) и 18 февраля (6,0° в 2020 г.).

Москва, Светлана Антонова

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