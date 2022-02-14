«Чистый идеализм и полное безобразие»: проблема национальной идеи в России стала невротической

Национальную идею невозможно придумать – она должна зародиться в обществе, развиваться и только потом формулироваться. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий. По его оценке, в современной России этот процесс имеет обратную тенденцию.

«Рассуждение о национальной идее и ее поиск – это очень типичная невротическая тема постсоветской России. После того как Советский союз рухнул, возникло ощущение, что без идеи нельзя, а придумать идею для новой России тоже не удается. Вот они ее все ищут, пытаются придумать, сконструировать. А национальные идеи не конструируются и не придумываются, потому что она или есть, или ее нет», – подчеркнул эксперт.

При этом Кагарлицкий обратил внимание на опыт других государств. «Франция стала республикой – в процессе революции она стала вот именно тем, чем она стала. Или, допустим, монархическая демократическая традиция, которая в Англии сложилась. В Советском союзе тоже была своя идея. Советский союз претендовал на то, что является образцом социалистического мира для других стран. Насколько успешно – это другой вопрос. В современной России, естественно, такой идеи не может быть», – констатировал он.

«Гейдар Джемаль (российский философ 1947-2016 гг) очень хорошо сказал, что национальная идея порождается какой-то национальной травмой, которую пережили, и в которой состоялось некоторое осмысление себя. И в этом смысле, конечно, пытаются сейчас в качестве такой травмы использовать Великую Отечественную войну, как идеологическую основу для новой России. Но в этой войне воевало совершенно другое государство, не нынешний российский режим воевал, а Советский союз. И поэтому война, вместо того, чтобы стать опорой, опошляется», – пояснил политолог.

По его мнению, только социальные изменения, которые в процессе осмысливаются, могут в итоге оформиться в национальную идею. «Если есть движение вперед, то будет та идея, которую выразит это движение, а не наоборот. Ну чистый идеализм: они хотят сначала придумать идею, которая нас как-то мотивирует. Но так не бывает. Наоборот, есть некоторые действия, некоторые потребности, которые приводят к социальным изменениям. И в ходе этих изменений происходит осмысление того, что мы уже делаем», – уточнил эксперт.

«То есть, сначала надо что-то делать. Национальная идея – осмысление того, что мы уже делаем. А заранее придумывать идею, а потом начинать что-то делать – невозможно, потому что будет полное безобразие», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Соколова

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