Государству просто «плевать»: в российских реалиях нет места национальной идее в интересах граждан

Россию невозможно объединить общей национальной идеей, когда госаппарату плевать на граждан, а страна представляет собой набор противоборствующих сетевых структур. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День», высказал политолог, востоковед, автор телеграмм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев. По его оценке, Россия превратилась в государство, которое обслуживает только интересы корпораций и чиновников.

«На данный момент национальной идеи быть не может, потому что, по сути, нет национального государства. Есть такое государство – корпоративно-сословное, которое реализует интересы сотрудников государственных или крупных частных корпораций, а также чиновников. Первичная цель этого государства – реализовывать их конкретные интересы», – констатировал эксперт.

Димитриев обратил внимание, что такая тенденция является общемировой, и «это объективный процесс». «Национальное государство как таковое уходит с повестки дня – постепенно размывается корпоративными, транснациональными структурами и скрытыми сетевыми сообществами. Они оказываются более влиятельны, более эффективны и большей степени соответствуют моменту, чем государство национальное как таковое. Допустим, цифровая IT-корпорация с соцсетями оказывает больше влияния на массы и определенные ведомства, чем мнение граждан. Ресурсы концентрируются в руках определенных коммерческих и политических структур», – пояснил он.

«У нас государство приобрело форму, когда, изображая из себя национальное, оно фактически подменяет все совершенно другими принципами. Например, играет больше роль какой-нибудь крупный газовый контракт, чем интересы миллионов людей», – подчеркнул Димитриев.

По его оценке, государство сейчас превращается в «сетевую структуру», в которой объединены противостоящие друг другу сообщества. «Это такая, как говорят, ризома с некоторым негативным оттенком – то, что нам показывают диаспоры в российской реальности. Такая сеть, как грибница, которая проникает во все структуры, и в целом связана едиными принципами и интересами. Вот у нее уже есть идеология. Она может быть религиозная, она может быть национальная, она может быть просто политической – интересы какого-то конкретного слоя или сообщества. В данный момент Российская Федерация – это просто площадка для борьбы разных ризом и разных сетевых структур», – полагает он.

Как считает эксперт, идея, вокруг которой может объединиться эта сеть должна быть современной, не уходящей в прошлое – например, «создание Третьего Рима не попадет в запросы общества». «В целом мы должны, вопреки текущему тренду, упереться в ценность каждого отдельного человека. Дело в том, что российское государство в некотором плане наплевательски относится к каждому конкретному человеку, российскому гражданину. А в нынешней ситуации, когда людей становится все меньше и меньше, ценность человека, наоборот, должна возрастать в разы. Ценность человеческой личности, возможность ее реализации – вокруг этого должна строиться любая концепция. Она должна предоставлять ему максимальные просторы для творческой, коммерческой, какой-то еще реализации. Когда езжу по России, я вижу, что люди готовы к выражению собственного мнения – все хотят обсудить текущую ситуацию в офлайн-общении без сети, и на это есть очень большой запрос в обществе. Я думаю, что, в том числе, назрел такой уже новый парламентаризм что ли – то есть, возможность человека участвовать в социальных процессах. Если удастся эту цель точно определить, то тогда вопрос идеологии можно считать решенным. Она будет реализовываться сама», – считает Димитриев.

«Мы должны договориться, что мы все ценны друг другу, что мы друг за друга готовы поручиться, что мы даем каждому из нас право высказаться, иметь собственное мнение и оказывать этим мнением влияние на окружающую реальность, а государственные инструменты, пока еще они актуальны, должны это обеспечивать. Если будет массовое понимание в этом, то ситуация сама изменится – государство будет вынуждено работать по этой формуле. А все остальное – придумывать какие-то виртуальные концепции про христианскую цивилизацию или что-то такое – это не «выстрелит», людей это вряд ли зацепит. Понятное дело, что целью государства должно быть повышение благосостояния, но это всего лишь отражение ценности человека. Может быть, кого-то конкретно интересует не благосостояние, а возможность реализовать себя, например, уехать в Африку воевать или что-то еще», – пояснил политолог.

Димитриев полагает, что в современных реалиях объединяющая всех идея должна строиться по наднациональному принципу. «Россия должна быть привлекательна сама по себе – чтобы условный техасский фермер мог сказать: я хочу в Россию, или – я русский. Это такой надгосударственный статус, когда страна должна превращаться в такую транснациональную корпорацию, просто объединяющую людей», – уточнил он.

«Проблема в том, что наибольшая сложность – в существующем положении дел. Государственный аппарат вообще плевать хотел на интересы каждого конкретного гражданина и всех их вместе. И пока эту ситуацию не переломить, не навязать свой дискурс, обо всем остальном говорить абсолютно бессмысленно», – заключил Димитриев.

Москва, Мария Соколова

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