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Вакцинация детей началась

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Вторник, 15 февраля 2022, 12:15 мск

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Российский ФБР указал на жестокое обращение с детьми в тюрьмах США

Фото: Фонд борьбы с репрессиями

Несовершеннолетние американцы подвергаются жестокому обращению в тюрьмах. Об этом заявил основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Правозащитники организации уверены, что взрослые исправительные учреждения фактически разрушают жизнь детей, которые там находятся. Многие юные американцы отбывают наказание не в специальных центрах, а в общих тюрьмах.

Вследствие этого они нередко заканчивают жизнь самоубийством или подвергаются насилию со стороны взрослых заключенных. Властям США стоит переосмыслить ювенальную юстицию. Она разрушительно влияет на жизнь несовершеннолетних американцев. Дети не должны отбывать наказание в общих тюрьмах, уверены правозащитники российского ФБР.

Ранее Фонд призвал Вашингтон отказаться от смертной казни. США должны, как и другие цивилизованные государства, не использовать высшую меру наказания.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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