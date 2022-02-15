Генсек НАТО оценил перспективы признания Россией независимости ЛДНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что официальное признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушит международное право, территориальную целостность Украины и осложнит урегулирование конфликта.

«Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права», – цитирует заявление генсека НАТО «Интерфакс».

Столтенберг также подчеркнул, что признание независимости ЛДНР станет нарушением минских соглашений, что осложнит урегулирование конфликта. «Поиск политического решения, основанный на Минских договоренностях, станет еще труднее», – сказал он.

Напомним, сегодня нижняя палата российского парламента официально обратилась к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Реакция Кремля пока не последовала.

Брюссель, Светлана Антонова

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