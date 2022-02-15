Канцлер Германии заявил о готовности к диалогу с Москвой

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в Москве прошли в деловой атмосфере. Об этом сообщил глава российского государства на итоговой пресс-конференции после встречи с руководителем ФРГ.

«Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Путин.

«В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития», -уточнил президент РФ, отметив, что особое внимание было уделено «наиболее актуальным проблемам международной повестки».

Со своей стороны канцлер Германии заявил о готовности к дальнейшему диалогу с Москвой участием всех заинтересованных сторон. По его словам, система европейской безопасности невозможна без России. При этом Шольц подчеркнул необходимость срочной эскалации ситуации вокруг Украины, а возможное признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик назвал политичеческой катастрофой.

Москва, Светлана Антонова

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