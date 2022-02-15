российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 февраля 2022, 18:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Канцлер Германии заявил о готовности к диалогу с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: пресс-служба Кремля

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в Москве прошли в деловой атмосфере. Об этом сообщил глава российского государства на итоговой пресс-конференции после встречи с руководителем ФРГ.

«Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Путин.

«В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития», -уточнил президент РФ, отметив, что особое внимание было уделено «наиболее актуальным проблемам международной повестки».

Со своей стороны канцлер Германии заявил о готовности к дальнейшему диалогу с Москвой участием всех заинтересованных сторон. По его словам, система европейской безопасности невозможна без России. При этом Шольц подчеркнул необходимость срочной эскалации ситуации вокруг Украины, а возможное признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик назвал политичеческой катастрофой.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Сербия отмечает День государственности: Путин направил Вучичу телеграмму / В Венгрии заявили о возможном выходе из ЕС / Сербия призвала своих граждан покинуть Украину / Западные компании закроют небо над Украиной / Австралия, Новая Зеландия и Канада попросили своих граждан покинуть Украину / «Предметной реакции нет»: МИД России прокомментировал позицию НАТО и Евросоюза о неделимой безопасности / В Сербии считают необоснованными требования Хорватии о получении военных архивов / Хорватия снова шантажирует Сербию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Германия, Европа, Путин Владимир,