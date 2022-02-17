Военное присутствие Франции в Мали потеряло смысл после прибытия «ЧВК Вагнера»

Франция, ее европейские союзники по операции «Такуба» и Канада выведут контингент из Мали, заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Как сообщили в ведомстве, Париж не видит смысла в военном присутствии и дальнейшей борьбе с радикалами на территории западноафриканской страны. Пятая республика объясняет это «грубыми нарушениями международных соглашений со стороны местных властей».

Однако аналитики связали решение бывшей метрополии со сближением Бамако и Москвы, а также сообщениями о прибытии в республику российских инструкторов, причисляемых ангажированными СМИ к «ЧВК Вагнера».

Отечественные специалисты уже проявили себя в ЦАР, где обучают местные вооруженные силы. Эксперты отмечают, что в Европе опасаются за репутацию собственного контингента, который за время операции не смог показать результатов в противодействии террористическим группировкам. В результате Париж и союзники решили покинуть Мали.

Москва, Екатерина Попова

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