Ветрено и дождь: как изменится погода в Москве

В ближайшие дни в московском регионе изменится характер погоды: на смену солнечному антициклону придут облака и осадки в виде мокрого снега и дождя. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, среднесуточная температура вплоть до начала следующей недели будет превышать климатическую норму на 8-11°.

В пятницу, 18 февраля, ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега при температуре воздуха до 5° и порывистом ветре до 18 метров в секунду. Днем также до 5°, возможны небольшие осадки.

В субботу, 19 февраля, ночью преимущественно без осадков. В Москве прогнозируется -1...1°, по области -4...1°. Днем вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух может прогреться до 5°, возможен порывистый ветер до 18 м/с.

В воскресенье, 20 февраля, вновь ожидаются небольшие осадки. Ночью до 3°, днем – до 5° при сильном ветре местами до 17 м/с.

В понедельник и вторник, 21 и 22 февраля, вероятны небольшие осадки, ночью -4...1°, днем -1...4°.

Москва, Светлана Антонова

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