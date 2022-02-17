АТОР: Поток иностранных туристов в Россию превратился в «ручеёчек»

Россия практически полностью потеряла въездной туризм. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня на пресс-конференции в Москве, поездкам в РФ мешает не только пандемия коронавируса, но и жесткие ограничительные меры в регионах и отсутствие внятных и единых правил для иностранцев.

«У нас по-прежнему колоссальное снижение во въездном туризме, можно сказать, что у нас его практически нет … Реально мы говорим не о потоке, а о каких-то ручеёчках. Связано это с тем, что буквально до сегодняшнего дня не было внятной информации от Роспотребнадзора, что делать туристу, если он здесь заболел, кто берет на себя его расходы, контактный он не контактный… карантин… масса вопросов были без ответов», – констатировала она.

В этой связи Ломидзе обратила внимание на Санкт-Петербург – как один из самых ярких примеров. «В Петербурге, который остается лидером для этого ручеечка… туристы не могут попасть в музеи без постоянной сдачи ПЦР. После изменения правил эти ПЦР надо сдавать за 24 часа… Напомню, такие же ограничения в ресторанах. Пока эти ограничения будут сохраняться, причем, у каждого музея или объекта показа правила свои, они не унифицированные, конечно, мотивация приехать сильно снижается. Очень важным подспорьем стал бы допуск морских круизов в тот же Питер, потому что сейчас они не могут пришвартоваться и не могут там высаживать туристов», – отметила она.

«Мы готовим соответствующее обращение в Ростуризм и в Роспотребнадзор на эту тему. Ну то есть, пока въездной туризм в очень грустном состоянии, и многое зависит не только от объективной ситуации, но еще и от того, какие правила здесь будут действовать», – сказала исполнительный директор АТОР.

Москва, Мария Соколова

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