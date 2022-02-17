«Это – как вера в Бога»: национальная идея России есть, проблема только с формулировкой

Сформулировать национальную идею России в двух-трех словах очень сложно, но ее ощущение есть у каждого гражданина страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политик и политтехнолог Андрей Богданов. По его словам, это – как вера в Бога.

«Национальная идея конечно нужна. Это – как вера в Бога. В России национальная идея есть, ее, может, сформулировать достаточно трудно. То есть, звучит она по-разному, но направление мыслей всех, я думаю, приблизительно в одну сторону – это Великая держава, которой каждый может гордиться, что он гражданин этой страны, величие этой страны, широта этой страны. То есть, любой россиянин не может себя представить на узком клочке земли. Одна шестая – это тот минимум, который у нас в голове сидит с рождения, и никто не может представить себе это меньше», – считает Богданов.

Политик обратил внимание, что развал Советского союза очень сильно «морально подкосил» граждан страны. «Каждый себя чувствовал при развале Советского союза, хоть даже ребенком был, чувствовал морально какое-то унижение. Причем, это касается не только россиян. Я уверен, что это касается большинства обычных жителей всех тех республик, которые по воле своих на тот момент правителей куда-то отошли. У меня много друзей в разных республиках, я уверен, что у многих это присутствует в душе», – подчеркнул он.

Как политтехнолог, Богданов отметил важность «краткого тезиса» национальной идеи, формулировки в «двух-трех-четырех словах». «30 лет после развала Советского союза этим занимается почти каждый – ищут, как сформулировать это в трех словах. Но сформулировать пока, мне кажется, не удалось», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

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