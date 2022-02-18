Траектория развития: Россия как евразийская цивилизация

Россия придерживается цивилизационной евразийской модели развития, которая в настоящее время является одной из самых жизнеспособных в мире. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, ценности, которые отстаивает Россия, носят наднациональный характер.

«У России цивилизационная модель, которая объединяет определенные народы с одной цивилизацией – восточноевропейской, со своими принципами построения государственной власти, экспансией этой цивилизации, которые в общем-то развиваются с давних времен. Поэтому у России есть национальная и цивилизационная идея – идея справедливости», – считает Неживой.

Политолог обратил внимание, что Россия впитывала лучшее от всех цивилизаций. «Когда приходили завоеватели, то с запада на восток, то с востока на запад, – практически все самое лучшее от этих завоевателей оставалось здесь. И каждый раз развитие выходило на новую ступень. Если мы возьмем, например, нашествие Батыя и принципы построения той цивилизации, которую несли татаро-монголы, – они зачастую приносили больше порядка на завоеванную территорию, чем это было при местных князьях. Потом это с успехом стало частью нашей цивилизации», – пояснил Неживой.

«Народы, если взять тех же татар, хотя это не татары, а волжские булгары, – один из основных союзников. Если брать Куликово поле, когда говорят, что скинуто иго, я считаю, это нельзя так рассматривать. Это просто была гражданская война, и столица страны переехала из одного места в другое. Большинство русской знати было родом с берегов Волги... Вот это евразийство – это и есть наша идея национальная и культурно-историческая. И ее нужно развивать, потому что эта модель очень жизнеспособная, и в современных условиях, возможно, одна из самых жизнеспособных», – подчеркнул он.

При этом эксперт обратил особое внимание, что евразийская модель развития предполагает высшие ценности. «И Советский союз – это тоже было развитие этой модели по большому счету. Потому что все должно было строиться именно на принципах высокой материи все-таки при всех перегибах, и с уходом от низменных инстинктов», – констатировал он.

«Есть такое понятие – Пирамида Маслоу (описание потребностей от низменных внизу до возвышенных вверху). Наша цивилизация находится на вершине этой пирамиды. И самое лучшее, что имеет – ценности не на уровне примитивных – пожрать и удовлетворить себя, а наверху – общество, справедливость, наука, развитие», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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