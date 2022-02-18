«Пацан сказал – пацан сделал»: Лавров предложил Западу ответить за свои слова

Такие «понятия» как «пацан сказал – пацан сделал» должны соблюдаться и на международном уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящую встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам министра иностранных дел России, в такой встрече заинтересованы обе стороны.

«Мы договаривались с Госсекретарем Э.Блинкеном, что, когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сообщил Лавров в интервью телеканалу RT, полный текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия ждет письменных гарантий со стороны США и НАТО. «Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых Президент России В.В.Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – подчеркнул он.

«Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – заявил Лавров.

Госсекретарь США ранее заявил, что предложил главе МИД РФ провести на следующей неделе очную встречу, а также переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ. Блинкен и Лавров за неделю провели два телефонных разговора – 12 и 15 февраля.

Москва, Мария Соколова

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