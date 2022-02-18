Эксперт: Национальная идея России раскрыта в первых строчках государственного гимна

В России в последние 20 лет активно продвигалась и оформилась в национальную идею любовь к Родине. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. По его оценке, формулируют ее первые строчки гимна, а более короткие фразы лишь изуродуют национальную идею.

«У нас идея сейчас, совершенно очевидно, – это патриотизм, сплочение вокруг флага. Это вполне себе тянет на национальную идею – мы все любим Родину, стремимся, чтобы она занимала более значимое место в мире. Это и на уровне официальном подчеркивается, этим проникнуты и массы, поэтому эта та самая национальная идея и есть», – считает Кузнецов.

Политолог обратил внимание, что с приходом Владимира Путина на пост главы государства тема любви к Родине постоянно присутствует. «20 лет, все путинское время посвящено росту и развитию этого патриотизма. Это все присутствует в общественной повестке дня», – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что оформлять национальную идею в одну патриотическую фразу не стоит. «Не надо ее формулировать во что-то короткое. Лозунги, скорее, маскируют и уродуют реальность, чем описывают. Сказать, что Россия прежде всего – это не совсем так и совсем не так. Но… «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» – первые строчки гимна, пожалуй, наиболее ярко это описывают», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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