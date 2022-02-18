Слова президента Франции о «ЧВК Вагнера» в Мали обернулись судебным иском

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце попытался списать неудачи французских войск в Мали на присутствие там сотрудников «ЧВК Вагнера». Помимо этого, он обвинил россиян в совершении ряда преступлений по отношению к гражданским лицам, не представив никаких доказательств.

Слова французского лидера могут обернутся для него судебным разбирательством. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) планирует подать иск в отношении Макрона за клевету. Организация представляет интересы российских инструкторов в Африке и не потерпит ложных обвинений. Об этом заявил глава СОМБ Александр Иванов.

После юридических консультаций было принято решение об обращении в суд с иском о защите чести и достоинства к Макрону, в котором Иванов потребует компенсацию в размере миллиона евро. Деньги будут направлены на помощь странам Африки, которые пострадали от французского неоколониализма.

Также СОМБ призывает российский МИД направить Макрону ноту протеста в связи с клеветой в адрес граждан России.

Москва, Светлана Антонова

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