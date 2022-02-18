российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 февраля 2022, 19:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Слова президента Франции о «ЧВК Вагнера» в Мали обернулись судебным иском

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце попытался списать неудачи французских войск в Мали на присутствие там сотрудников «ЧВК Вагнера». Помимо этого, он обвинил россиян в совершении ряда преступлений по отношению к гражданским лицам, не представив никаких доказательств.

Слова французского лидера могут обернутся для него судебным разбирательством. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) планирует подать иск в отношении Макрона за клевету. Организация представляет интересы российских инструкторов в Африке и не потерпит ложных обвинений. Об этом заявил глава СОМБ Александр Иванов.

После юридических консультаций было принято решение об обращении в суд с иском о защите чести и достоинства к Макрону, в котором Иванов потребует компенсацию в размере миллиона евро. Деньги будут направлены на помощь странам Африки, которые пострадали от французского неоколониализма.

Также СОМБ призывает российский МИД направить Макрону ноту протеста в связи с клеветой в адрес граждан России.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Глава МИД РФ: Косовские наемники направлены в Донбасс / «Хватит!» – президент Хорватии взбунтовался против расширения НАТО / «Непристойное предложение»: сербские эксперты оценили планы США избавить Балканы от российской газовой «зависимости» / Норвегия открыла границы для российских туристов / В Греции спасатели не досчитались 11 пассажиров горящего круизного судна / Прокурор Черногории, обвинявший россиян в «попытке госпереворота» в 2016 году, освобожден от должности / МИД Китая: США нагнетают обстановку, чтобы вернуть расположение Европы / «Пропаганда и экстремизм»: Приштина и сербская оппозиция ополчились против французского правозащитника

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,