«Стекольный» бизнес: рейдерский скандал во Владимирской области

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области разгорелся очередной конфликт вокруг Анопинского стекольного завода. Предприятие, оказавшееся в 2018 году на грани остановки, а затем с помощью арендаторов было выведено из тяжелого кризиса, стало объектом манипуляций, в результате которых антикризисный менеджмент попал под уголовное преследование. Как пишет журнал «Профиль», в скандальной истории задействованы бизнесмены с очень сомнительной репутацией.

Как отмечает издание, осенью 2018 года Анопинский стекольный завод, принадлежавший ООО «РАСКО», оказался в катастрофическом положении – с угрозой полной остановки и долгом в почти полтора миллиарда рублей. У руководства предприятия не оказалось средств ни на погашение долгов по зарплате, ни на налоговые отчисления и ни на оплату коммунальных услуг. На заводе было введено внешнее управление. После аудиторской проверки выяснилось, что прибыль завода утекала на счета фирм-однодневок, к чему были причастны сами собственники предприятия.

Полная остановка завода грозила вылиться миллиардные потери. Особенности производства предполагают круглосуточную работу печей. Их приостановка фактически означает невозможность перезапуска. Возобновление процесса возможно только после полного демонтажа и установки новых печей. Эта ситуация грозила вылиться в серьезный социально-экономический кризис для Анопино, в котором больше четверти взрослого населения трудилось именно на этом предприятии.

Администрация Гусь-Хрустального района, пытаясь спасти Анопинский завод, обратилась к местному предприятию схожего профиля – ООО «Экспо Гласс» – с просьбой взять в аренду производственные мощности. Это предложение поддержали руководство и учредители ООО «РАСКО». Гендиректор завода «Экспо Гласс» Александр Смирнов, понимая, к какой катастрофе может привести остановка завода, пришел к выводу, что предприятие в Анопино и его жителей надо спасать. Ранее он уже сумел построить две производственные площадки по выпуску стеклотары для пищевой сыпучей, ликёро-водочной и безалкогольной продукции, а также листового «сырого» и закалённого стекла номинальной толщиной от 3,8 до 8 мм. На его заводе, который стал крупнейшим налогоплательщиком региона, трудятся 850 человек. Только за 2020 год ООО «Экспо Гласс» произвело оплату налогов и страховых взносов на сумму свыше 450 млн рублей.

В итоге компания «Экспо Гласс» взяла завод в Анопино в долгосрочную аренду. Благодаря инвестициям был погашен долг за газ (54 млн рублей), за электроэнергию (24 млн рублей), закрыты долги по зарплате работникам завода (еще 40 млн рублей), выкуплено оборудование (10 млн рублей). Также была погашена задолженность ООО «РАСКО» перед банком «ББР» на сумму – 355 889 683 рублей. Общий объем инвестиций в погибающий завод превысил 850 млн рублей.

Между тем, как выяснилось позже, в тот момент Смирновым была сделана серьезная ошибка – договор об аренде содержал довольно странные пункты. Из документа следовало, что гендиректор ООО «Экспо Гласс» не только принял на себя долги Анопинского стекольного завода, но и обязался ежемесячно выплачивать собственнику 680 431 рубль 62 копейки за аренду производственных мощностей, хотя стоимость всего оборудования и имущества не покрывала накопленных долгов завода.

Тем не менее, Анопинский завод начал выходить из кризиса. Его рабочие начали регулярно получать заработную плату, у специалистов появилась возможность повысить свою квалификацию. Более того, в поселке Анопино была построена детская площадка, новая котельная стоимостью 21 млн, еще 13 миллионов были вложены в ремонт местных теплосетей.

Казалось бы, что кризис преодолен. Но как только ситуация на заводе выправилась, про предприятие вспомнил его прежний владелец, бывший депутат Владимирского заксобрания Виталий Миронов, который в декабре 2019 года со вторым совладельцем «РАСКО» Дмитрием Дубиновым инициировали общее собрание акционеров, после чего Миронов появился на заводе как новый директор, объявив сотрудникам о своем возвращении и о расторжении договора аренды с компанией Смирнова. Он также заявил, что теперь будет сам спасать завод при помощи серьезного инвестора, хотя фактическим директором на этот момент был Андрей Евстигнеев, который был назначен на эту должность по согласованию с главным кредитором предприятия «ББР банком».

На роль «серьезного инвестора» претендовал известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, репутация которого вызывает много вопросов в связи с переделом собственности в других регионах. На встрече с тогдашним губернатором области Владимиром Сипягиным Таран торжественно обещал, что его компания «РАТМ холдинг» инвестирует 2,5 млрд рублей в стекольную промышленность Гусь-Хрустального района. Губернатор выразил заинтересованность в этом проекте.

В результате Анопинский стекольный завод превратился в объект захвата, попытки которого продолжаются до сих пор. Как сообщил «Профилю» адвокат Виктор Раслин, представляющий интересы компании «Экспо Гласс», за последние два года были совершены четыре попытки захвата предприятия. Одна из них была осуществлена в конце 2019-го, когда Миронов нанял целый автобус кавказцев и проник на территорию завода. Потом были еще инциденты, когда собственники, усилиями которых ранее завод оказался в кризисе, пытались попасть на предприятие при помощи силовой поддержки неизвестных крепышей. По данным адвоката, «силовую поддержку» привозили из других городов – Рязани и Пензы. Каждый раз эти попытки проваливались. Примечательно, что активную помощь в выдворении непрошеных гостей оказали не только сотрудники полиции, но и работники завода, которые понимали, чем чревато возвращение Миронова, из-за которого завод и оказался в плачевном состоянии.

По факту попыток силового захвата завода были поданы несколько заявлений в полицию. Как оказалось, это было еще одной ошибкой – если бы фигурировало только одно заявление, им бы и занимались правоохранители, но, когда таких заявлений несколько и по разным пунктам обвинений, внимание следствия было распылено. В результате, после проверки УЭБиПК УМВД России по Владимирской области вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Между тем атака на спасителя завода началась по другой линии. Гендиректор предприятия Евстигнеев, судя по всему, с подачи заинтересованных лиц, неожиданно подал заявление о возбуждении уголовного дела против Смирнова. Повод был использован очень странный – якобы арендатор платит слишком мало за использование мощностей предприятия. В деловой практике это нонсенс: если арендодатель сначала согласен на сумму аренды, а потом неожиданно меняет свою позицию, то для этого есть определенная процедура пересмотра договора и его перезаключение. Но в данном случае ситуация обернулась уголовным делом по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Другими словами, Смирнова, который вложил огромные средства в спасение Анопинского завода, обвинили в причинении имущественного ущерба этому заводу.

Так или иначе, абсурдное обвинение не помешало следственным органам в рекордные сроки завершить расследование дела. На это потребовалось всего два месяца, хотя подобные хозяйственные конфликты разбираются по несколько лет…

В настоящий момент Смирнов находится под подпиской о невыезде и ждет суда по статье, которая предполагает лишение свободы до 5 лет. Анопинский завод работает, но его сотрудники понимают: если что-то случится с Александром Смирновым, их нормальной жизни придет конец: люди, которые инициировали рейдерский захват предприятия и атаку на его арендатора, заинтересованы лишь в выжимании максимальной прибыли из ожившего завода. Что будет дальше с предприятием, которое перестает приносить прибыль, жители поселка уже видели в недавнем прошлом.

Как сообщил «Профилю» адвокат Виктор Раслин, борьба за честное имя Александра Смирнова продолжается. Юрист направил обращения в разные инстанции, и надеется, что справедливость будет восстановлена. Речь идет не только судьбе бизнесмена Смирнова, а о судьбе целого поселка – нескольких сотен людей, благополучие которых полностью зависит от завода, попавшего в сферу интересов рейдеров.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»