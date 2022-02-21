Нам нужны свои герои: военно-патриотические фильмы востребованы у россиян Киноискусство должно нести будущему поколению идею любви к Родине, отмечают эксперты

Настоящие русские герои все чаще становятся персонажами отечественных кинолент. Создателей нередко вдохновляют истории реальных людей, а также события, имевшие место в настоящем. Живая и яркая реакция зрителей говорит о том, что затронутые темы актуальны для россиян.

Важность демонстрации лучших моральных качеств русских героев подчеркнули в военном ведомстве. Еще в прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил фильм о российских летчиках «Небо».

«Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях. Главное, что удалось показать – это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих», – после просмотра отмечал он.

Последние годы стали богатыми на мощные по своему драматизму киноленты о русских героях. Это трилогия боевиков «Шугалей», военная драма «Солнцепёк» и другие. В первую очередь военно-патриотические киноленты важны для воспитания подрастающего поколения. Через них передаются ключевые ценности и идеалы, значимые для будущего страны и ее культуры. Это признают те, кто имеет непосредственное отношение в защите Родины.

Так, летчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко после просмотра фильма «Гранит» отмечал, что подобные работы делают общество здоровым. Отечественный боевик рассказывает о российских военных инструкторах, которые помогают защищать мирное население африканских государств от террористов. Но на сегодня такие фильмы в дефиците, считает эксперт. Современная киноиндустрия часто идет на поводу у рынка вместо того, чтобы доносить до зрителей высокие идеалы.

«Задача государства – отделить весь негатив в обществе и дать возможность расти разумному, доброму, вечному, несмотря на то, что это убыточно. В обозримом будущем это даст гораздо большие результаты в виде здорового общества», – объяснил он свою позицию.

Схожую тематику также имеет недавно вышедшая кинокартина «Турист». Однако героями патриотичных фильмов становятся не только военные. Так, главный персонаж трилогии «Шугалей» – социолог, который волею случая узнал информацию, способную изменить судьбы людей. Несмотря на тяжелые испытания, герой не отступил от своей главной цели: обнародовать эти данные.

Подобные фильмы объединяет апелляция к реальным людям или событиям, что придает им особую ценность. Это не фантазии сценаристов, а настоящие примеры героизма русских людей. Киноработы затрагивают события, актуальные на текущий момент, так что создатели имеют возможность проконсультироваться с их участниками. А те, в свою очередь, могут оценить, насколько достоверно в получившихся фильмах отражена реальность.

Целый список ярких фильмов, опирающихся на настоящие истории, создала съемочная группа киностудии Aurum Production. Киноработы получили признание зрителей и положительные рецензии от экспертов.

«Фильмы «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Турист», «Гранит» имеют уникальную особенность, они сняты по горячим следам. У них великолепные сценарии, артисты, операторская работа, прекрасная режиссура. Они крайне актуальны», – поделился впечатлениями экс-сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

При этом важна и поддержка тех, благодаря кому зрители могут узнать истории настоящих русских героев. Это не только сценаристы, актеры и режиссеры, но и все неравнодушные граждане и патриоты. Так, петербургский бизнесмен и меценат Евгений Пригожин, в том числе известен своей поддержкой патриотического кинематографа.

Хотя подобные киноленты зачастую показывают достаточно трагичные события, эксперты советуют их к просмотру школьникам и студентам. В фильмах о русских героях можно найти живые примеры того, о чем обычно рассказывают на уроках патриотического воспитания. Отечественное киноискусство способно помочь сохранить в культуре представления о правильных ценностях, создав альтернативу ложным идеям зарубежного кино.

Москва, Екатерина Попова

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