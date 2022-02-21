Полная капитуляция Москвы и предательство элиты: США пытаются сделать из России сателлит по аналогии с Украиной

США с помощью военного конфликта в Донбассе пытаются сделать из России управляемого сателлита, подобного Украине, после чего использовать Москву в своем противостоянии с Китаем, считает экс-глава Минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. Выступая сегодня на брифинге, эксперт высказал мнение, что российские олигархи и часть правящей элиты заинтересованы в капитуляции РФ как мировой державы.

«Воинственные устремления Украины, ее непрекращающиеся попытки полностью сорвать последствия 2014 года, уничтожить их, вновь вернуть под свою власть Крым и Донбасс, вызваны стремлением США заставить Россию перейти в ранг такого же сателлита, каким является сейчас Украина. Достичь этого можно, втянув РФ в острую фазу войны, но не дав ее завершить. Тогда введенные США и странами НАТО серьезные санкции будут ослаблять РФ, а отсутствие окончательной победы не даст купировать данные потери», – полагает Стрелков.

При этом эксперт обратил внимание на появившуюся в Сети информацию о выдвинутых России жестких условиях со стороны Запада. «РФ выставлен ультиматум, вернее – дилемма, при которой РФ либо выполняет выдвинутые требования, либо несет всю тяжесть санкций и войны на Украине. И требования эти – первое – отказ РФ от наследства СССР в плане права вето в Совбезе ООН. И второе – это постановка ядерного оружия РФ под непосредственный международный контроль. То есть, фактически под контроль США. Вот если эти два условия будут выполнены, якобы США готовы закрыть глаза на действия РФ на Украине. Готовы отказаться от санкций, хотя, как известно достаточно хорошо, обещания США, госдепом даются только для того, чтобы их немедленно нарушить, как только это будет для США удобно», – пояснил он.

«Почему Запад, которого [президент РФ Владимир] Путин устраивал в течении двух десятилетий своего правления, вдруг отказал полностью Путину в легитимности, фактически отказывает и, скорее всего, откажет окончательно в ближайшее время. За 20 лет утекло очень много воды. То, что легко приветствовали даже у Ельцина, что легко прощали Путину до 14-го года и даже после, сейчас уже для Запада не актуально. Сейчас РФ не нужна в качестве, условно говоря, автономии, которая прекрасно сотрудничает с Западом во внешнеполитической сфере и в экономической особенно, но полностью автономна в своих внутренних делах. Сейчас США стремятся полностью подчинить РФ, возможно, ее даже расколоть и сделать таким же инструментом против Китая, каким сейчас является Украина против самой РФ», – подчеркнул Стрелков.

В этой связи эксперт обратил особое внимание, что в структурах российской власти есть фигуры, которым «предельно невыгодна прямая военная конфронтация ни с Украиной, ни со стоящим за ней Западом». «И, тем более, не выгодны те санкции, которыми их пока пугают, но, вероятно, эти санкции будут введены. Ведь последнее время США и их европейские союзники озвучивают угрозы – не просто санкции РФ, а именно санкции против конкретных лиц, против наших олигархов, что грозит им, как минимум, большими финансовыми потерями, неизбежной потерей того стиля жизни, к которому они привыкли – то есть, когда они здесь в РФ зарабатывают гигантские деньги на ровном месте при содействии государства, а тратят их и живут за границей. Вот фактически Запад угрожает заставить их сменить стиль жизни и понести большие финансовые потери, минимум, а, может быть, и полностью разорить. Естественно, что Запад рассчитывает, что эти люди, а среди них немало VIP-чиновников РФ, бывших и действующих, сделают все, чтобы не допустить решительных действий РФ против Украины в защиту русского народа, в защиту Донбасса», – считает Стрелков.

«Эти люди будут до конца пытаться сохранять текущий безобразный кровавый статус-кво. Подчеркиваю, он кровавый, потому что от 10 до 20 человек только со стороны ДНР все равно погибало каждый месяц в ходе этой необъявленной войны. Вот этот статус-кво очень многим выгоден. Не говоря уже о том, что очень многие чиновники, в том числе из ближайшего окружения президента, прямо заинтересованы вообще в полной капитуляции России перед Западом», – заключил Стрелков.

Москва, Мария Соколова

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