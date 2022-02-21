Московский регион снова подморозит

В ближайшие дни в московском регионе ожидается ненастная погода с дождем и мокрым снегом, после чего возможно похолодание, которое будет связано с приходом очередного антициклона. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце недели возможны ночные заморозки до -10°.

Во вторник, 22 февраля, ожидается облачная погода. Ночью вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, которые продолжатся днем при порывистом ветре до 15 метров в секунду. В светлое время суток температура воздуха может подняться до 5°.

В среду, 23 февраля, вновь возможны небольшие осадки. Температура ночью в Москве 0...2°, по области -1...4°, днем – до 4°.

В четверг, 24 февраля, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве -5...-3°, по области -8...-3°, днем около 0°. В пятницу, 25 февраля, также в основном без осадков. Ночью может подморозить до -10...-5°. Днем -3...2°.

В субботу, 26 февраля, временами прогнозируются небольшие осадки. Температура ночью -8...-3°, днем -2...3°.

Москва, Светлана Антонова

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