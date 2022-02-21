Время вспомнить: в День защитника Отечества российских военных будут пускать в Ржевский музей бесплатно Посмотреть экспозиции приглашают кадетов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

В течение одного дня все, кто имеет отношение к службе, смогут попасть в Ржевский филиал Музея Победы бесплатно. Для этого 23 февраля нужно предъявить на кассе документ, удостоверяющий причастность к военной сфере или сфере охраны закона и правопорядка.

В День защитника отечества в Ржевский филиал Музея Победы бесплатно пропустят сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также курсантов военных вузов и кадетов. Удостоверения послужат пропуском в павильон Ржевского мемориала Советскому солдату и музей «Ставка Сталина». Из экспозиций можно узнать о героях, сражавшихся подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны, а также увидеть предметы, сохранившиеся с тех лет.

Так, экспозиция филиала Музея Победы рассказывает о кровопролитных боях на Ржевско-Вяземском направлении. В павильоне работает интерактивная цифровая система, где бережно собраны материалы о тех, кто воевал подо Ржевом. Это фронтовые письма, фотографии красноармейцев и воспоминания ветеранов. А в музее «Ставка Сталина» можно увидеть исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. В деревянном доме собраны фотоархивы, военные документы, а также личные вещи солдат и офицеров. Именно отсюда в 1943 году Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин отдал приказ устроить в Москве салют в честь освобождения Белгорода и Орла.

Напомним, торжественная церемония открытия мемориального комплекса в Тверской области состоялась в июне 2020 года при участии президента Владимира Путина. Сам Ржевский мемориал Советскому солдату представляет собой 25-метровую статую бойца на 10-метровом кургане. Также на территории комплекса расположены плиты с именами погибших в боях и музейный павильон. Комплекс в честь самоотверженности защитников Родины появился по инициативе ветеранов. Материалы для него собирали при содействии родственников фронтовиков. Открытие приурочили к 75-летнему юбилея Великой Победы.

Шестью месяцами ранее к той же памятной дате на экраны вышла художественная драма «Ржев», также посвященная событиям времен Великой Отечественной. В киноленте показан один день из Ржевской битвы. В такой недолгий временной отрезок создатели ленты успели уложить не только судьбы нескольких персонажей, но и один из переломных эпизодов войны. Кинокартина снята по мотивам повести автора-фронтовика Вячеслава Кондратьева. А инициировал съемки бизнесмен Евгений Пригожин, чей предок стал прототипом одного из героев данного произведения.

Решающие для войны события, что разворачивались в районе Ржева, нашли отражение и в других кинолентах, в том числе документальных. Такие фильмы востребованы у зрителей, интересующихся родной историей, а «Ржев» даже получил отклик у зарубежных киноманов. Картина имеет несколько престижных наград иностранных кинофестивалей.

На сегодня мемориал Ржевскому солдату считается самым крупным памятником бойцу Красной армии в стране и мире. За прошедшее время его успели посетить свыше 2,5 млн человек. В праздник военнослужащие имеют возможность узнать больше об истории своей страны, посетив музей при комплексе бесплатно.

Тверь, Светлана Антонова

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