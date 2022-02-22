Похоже, люди с мозгом в европейской политике закончились – Пригожин о заявлении Шольца

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал «смехотворным» высказывание российского президента Владимира Путина о геноциде на Донбассе.

ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. На фоне нынешней политической ситуации картина «Солнцепек», повествующая о драматических событиях в Луганске 2014 года, выглядит как никогда актуальной. Напомним, премьера фильма состоялась в августе 2021 года.

Портал «Утро.ру» взял комментарий у предпринимателя Пригожина относительно слов федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал «смехотворными» слова российского лидера Путина о геноциде на Донбассе.

«На Донбассе Великая Россия остановила начало подобного геноцида. Если бы не русские, то геноцид Второй мировой войны повторился бы вновь. Если некоторые европейские политики пытаются примерить на себя роль Гитлера, то их надо сажать на цепь. Остается только посочувствовать гражданам тех стран, которые вынуждены терпеть их в качестве «лидеров государств». Похоже, люди с мозгом в европейской политике закончились на Шираке, Шредере и Берлускони», – отметил Пригожин.

Бизнесмен также акцентировал внимание на устрашающем историческом факте – именно немцы 83 года назад погрузили всю Европу в беспрецедентный геноцид. По его мнению, не им «открывать рот», чтобы комментировать ситуацию на Украине.

Напомним, договоры между ДНР, ЛНР и Россией были ратифицированы на фоне бездействия Киева в рамках Минских соглашений и систематических обстрелов региона. Ситуация не менялась на протяжении восьми лет.

Москва, Екатерина Попова

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