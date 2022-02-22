Роспотребнадзор разрешил иностранцам оформлять COVID-сертификаты в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому иностранные граждане могут оформить COVID-сертификаты по антителам в России на портале «Госуслуг». Как следует из документа, который опубликован на официальном портале правовой информации, анализ нужно сдать в российской лаборатории.

Согласно постановлению, иностранные граждане могут получить сертификат «при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований». Как уточняется, для оформления справки иностранец должен сдать тест в организации, подключенной к системе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Для получения сертификата нужно указать фамилию, имя, отчество, пол, номер документа, удостоверяющего личность иностранца, или свидетельство о рождении; дату рождения, а также адрес электронной почты.

Для формирования справки иностранный гражданин на специальной странице также должен ввести свои данные, а также номер заказа проведенного лабораторного исследования. Предполагается, что справка будет сформирована автоматически на русском и английском языке с возможностью ее направления на электронную почту иностранного гражданина либо ее выгрузки в формате PDF.

Москва, Светлана Антонова

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