Против войны – нельзя: силовики предупредили об ответственности за уличные акции протеста

Российские силовые структуры в лице прокуратуры и Следственного комитета выступили с предостережением к россиянам о недопустимости незаконных выступлений и ответственности за их проведение. Поводом для такого заявления стали сообщения в социальных сетях об антивоенных акциях в связи событиями вокруг Донбасса.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», – говорится в заявлении ведомства.

В СКРП уточнили, что, реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной.

«Напоминаем, что призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия. Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу. Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность», – подчеркивается в сообщении Следственного комитета.

«В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», – уточнили в прокуратуре Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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