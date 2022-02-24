Гидрометцентр России: погода в Москве снова опередит календарь

В предстоящие выходные дни в московском регионе температура воздухе будет превышать климатическую норму на 4-5°. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России. Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы возможны заморозки.

В пятницу, 25 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -6...-4°, по области -9...-4°. Днем в столице 2...4°, по области -1...4°.

В субботу, 26 февраля, ночью прогнозируется облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Днем ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура в Москве 1...3°, по области -2...3°.

В воскресенье, 27 февраля, так же облачно с прояснениями, в Москве преимущественно без осадков, по области местами вероятен снег. Ночью в Москве -3...-1°, по области -6...-1°. Днем в столице 1...3°, в Подмосковье -2...3°. Местами гололедица.

В понедельник и вторник, 28 февраля и 1 марта, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9...-4°, днем -1...4°.

Москва, Светлана Антонова

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