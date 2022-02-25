В День защитника Отечества в армейских столовых России приготовили десятки праздничных блюд

23 февраля – особенная дата для тех, кто служил и служит в Вооруженных силах России. Поэтому в День защитника Отечества в воинских частях принято накрывать праздничные столы. В этом году, кажется, комбинаты питания превзошли сами себя. Прекрасно оформленные зоны раздачи блюд, десятки разнообразных яств, несколько национальных кухонь и поздравления от поваров стали изюминкой праздничного ужина, на который подавали мясные блюда и салаты, фрукты, овощи и свежую выпечку.

К такому меню многие военнослужащие уже привыкли. Рацион современного солдата разнообразен и питателен, его калорийность составляет около 4400 Ккал. Просто в праздничный день вкусные обеды им преподнесли еще и в красивой обертке.

Столовые преобразились усилиями сотрудников комбинатов питания. Может, и не музей, но военнослужащие были приятно удивлены тем, как их встречали, причем это происходило по всей стране. У парней в форме была возможность на практике разобраться, чем каша сытная по-русски отличается от битков по-белорусски.

Отдельного упоминания стоят салат-бары, ставшие традиционными в армейских столовых. 23 февраля сотрудники комбинатов питания оформили их так, что военнослужащие не сразу решались разрушить подобную красоту. Но стоило начать пробовать угощения, от желающих уже не было отбоя.

А ведь помимо салатов, первого, второго и напитков, повара приготовили в этот день и море выпечки. Вафлями да печеньем армейцев, конечно, не удивить, но вот таких пирогов большинство за время службы еще не видали.

Ничего удивительного, что солдаты в этот день сияли, как начищенные пятаки. Праздника такого масштаба, как в армии, им никогда не устраивали ни в школе, ни дома, ни в институте.

Москва, Екатерина Попова

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