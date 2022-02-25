«Это часть фальсификации»: в МИД России заявили об абсурдности сравнения бомбардировок НАТО Югославии и нынешнюю ситуацию на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фальсификацией попытки сравнивать бомбардировки Югославии силами НАТО и спецоперацию России на Украине. По ее словам, обращения от жителей Донбасса о помощи звучали в адрес Москвы многократно.

«Подобные сравнения, подобные заходы – это тоже часть фальсификации. Мы знаем, как Запад любит фальсифицировать, мы это проходили», – подчеркнула она.

Захарова привела лишь один аргумент. «Я вам приведу только один пример, когда НАТО бомбило Югославию, они били по всему – по гражданским лицам, инфраструктуре, военной инфраструктуре, по военным, просто по людям, по всему. Они, как вы помните, разбомбили китайское посольство. Говорили – по ошибке, но факт остается фактом. Вы наверно лучше меня знаете, какое количество гражданских лиц было убито просто потому, что эти люди шли по мирному городу и на них сыпались сверху ракеты. Задача была просто подавить не власть, а саму страну. Была настоящая операция против гражданских лиц. Я вообще не буду говорить о снарядах с обедненным ураном. Это отдельная история», – сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

«Вы назвали агрессией то, что сейчас происходит. Я все-таки хотела бы обратить внимание, что речь идет о специальной операции в защиту народов, которые к нам обратились. Они обратились не первый раз в 22-м году. Это долгая история. Они начали обращаться к нам после того, как в 14-м году на территории Украины произошел антиконституционный переворот и когда киевский режим для подавления несогласия на востоке Украины отправила туда регулярные войска», – подчеркнула Захарова, обратив внимание, что спецоперация началась только после того как Украина и стоящий за ней Запад закрыли последние возможности для диалога.

Москва, Мария Соколова

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