Ненастье на сутки: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящим резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, сегодня вечером с 21:00 с сохранением до конца суток 2 апреля ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метром в секунду.

Согласно прогнозу Росгидромета, в Московском мегаполисе 2 и 3 апреля ожидается неблагоприятная погода, связанная с влиянием глубокого циклона, перемещающегося с Балканского полуострова.

Синоптики ожидают, что за сутки 2 апреля количество выпавших осадков достигнет 12-17 мм, что составляет 30-40% от месячного количества, высота снежного покрова увеличится на 12-17 см. Ночью 3 апреля снег и мокрый снег будет продолжатся, количество осадков составит 2-5 мм. Суммарный прирост выпавшего снега за период 2-3 апреля ожидается 18-25 см, на дорогах возможны снежные заносы. При колебаниях температуры от ночи ко дню – гололедица.

Как прогнозируется, днем 3 апреля осадки ослабеют.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»