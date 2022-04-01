Перспектива неоимперий: что будет с Украиной?

Украина пока имеет шансы остаться независимым государством, если согласится на добрососедские отношения с Россией, в противном случае – ее ждет расчленение. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, в настоящее время решается, каким будет мир в ближайшее столетие на фоне общемировой тенденции к созданию новых империй.

«Небольшим государствам очень тяжело жить между титанами, и они прибиваются к каким-то большим конструкциям. Южная Осетия об этом заговорила на днях, неделей раньше – Донбасс, что они захотят быть внутри России, дабы обеспечить свое динамичное безопасное развитие. Время аморфных союзов, мне кажется, прошло. Возвращаются времена империй уже в обновленном современном формате. На Западе приблизительно такая же история. Что такое Европейский союз, если не новая европейская империя? Они не довели до конца процесс принятия общеевропейской Конституции, но то, что процесс застопорился, не значит, что он не будет закончен. Это проект так называемых Соединенных штатов Европы», – пояснил Мартынов.

При этом эксперт обратил внимание, что этот процесс идет в условиях подмены понятий – на Западе все называется другими словами. «Перевернутая терминология. Разворачивая полномасштабную химеру информационной войны – у них это называется свободой прессы, хотя мы понимаем, что это чистая пропаганда, жесткая, военная. Разворачивая полноразмерную в несколько фронтов экономическую войну против России – это у них называется санкциями. Мы сегодня живем в «перевернутых терминах», но все понимают, о чем идет речь», – пояснил он.

«Сейчас как раз и решается, в какую сторону все будет развиваться и каким мир будет в ближайшие сто лет. Вот один из таких векторов – это укрупнение конструкций, именно не формальных союзов, международных организаций, ассоциаций и так далее, а именно полноценно суверенных конструкций. Их можно назвать такими неоимпериями», – отметил политолог.

Как считает Мартынов, при определенных условиях Украина имеет шанс не только сохранить независимость, но и стать империей. «Пока Украина теряет территории. И теряет она их не потому, что не может их удержать, а просто в силу непонимания процессов, в которых находятся сейчас все страны. То есть, они позволили себя играть за мелкие прайсы, за обещания каких-то перспектив, за мелкие деньги по сравнению с масштабами происходящего. Политический класс Украины, не понимая масштабов происходящего, разменивает собственную государственность на медные деньги. Но это мы говорим, абстрагируясь от всей эмоциональной стороны этого вопроса, связанной и с дичайшей русофобией, с проектом анти-Россия, с тем, что они творили 8 лет в Донбассе, и раньше – и в Одессе, и на майданах, как они выпустили из себя этого зверя – понятно, что этому поспособствовали внешние силы», – отметил он.

«К сожалению, довольно успешно прошел эксперимент над украинцами из этих «замечательных» вивисекторов западных организаций, когда они удалили ментальный образ видения своего государства в головах украинцев, а на их место положили вот этот пещерный национализм и вот эту всю дичь – средневековое мракобесие и дичайшее язычество», – подчеркнул эксперт.

Как пояснил политолог, Украина сейчас находится на развилке. «Несмотря на то, что они находятся в таком состоянии и таком ужасе, еще не поздно повернуть в нужную сторону. И тогда, вполне возможно, Украина будет одной из таких территорий, которая тоже будет собирать, прирастать. Одно из условий этого – это прекрасные добрые отношения с русским государством, то есть, одного русского государства с другим русским государством. В режиме анти-Россия Украина никогда не станет империей – она будет терять территории, причем необязательно только в пользу России, но и других – и Польши, и Турции, и Венгрии, да и всех, кто туда успеет прийти и сказать, что это мое. Это такая развилка что ли, если можно так вот сказать», – считает Мартынов.

Говоря о среднесрочной перспективе глобального противостояния, политолог обратил внимание, что Запад всеми силами старается затянуть спецоперацию на Украине, делая все более одиозные заявления. «Единственная задача сейчас у Запада – максимально долго продлить это «удовольствие», как Россия вычищает Украину от этих всех раковых опухолей. Чем дольше это происходит, как они считают, тем они больше истощают Россию, больше вгоняют в уныние наших граждан, оказывают морально-психологическое давление в рамках информационной войны на наше общество, атакуют нашу экономику по всем направлениям в среднесрочных целях. И они об этом проговариваются устами старика Байдена, который уже находится в глубокой деменции, и, соответственно, не очень понимает, что он сказал вслух, а о чем он подумал, а что ему рассказали его помощники. Буквально вчера, и до этого тоже, он прямо аргументировал свои цели – свержение Путина. Или на популярном британском телевидении один высокопоставленный экс-сотрудник МИ-6 совершенно на голубом глазу заявляет, что не видит перспектив какого-либо налаживания нормальных отношений с Россией для Великобритании и коллективного Запада в целом, и предполагает, что налаживание отношений может произойти, только когда президента Путина отстранят от власти или убьют» – подчеркнул Мартынов.

Как полагает эксперт, Запад сильно раздражен возобновившимися переговорами России и Украины. «На Западе сильно раздражены тем, что переговоры сдвинулись с мертвой точки в Стамбуле. Действительно, это серьезный прогресс в этом процессе. Украинцы наконец написали на бумаге что у них в голове, от чего, собственно, можно оттолкнуться. Понятно, что это все будет не так, как там написано, но смысл в том, что процесс пошел. Это дико раздражает Запад», – сказал он.

«Западу нужно, чтобы как можно дольше это происходило. Они здесь массу вопросов решают. Они решают вопросы покрытия двухлетних убытков от пандемии. Кто-то же должен закрыть, по их мнению, эти убытки. Для этого вполне подойдет всякая иностранная собственность, иностранные счета российских предпринимателей, организаций, государства. А повод конечно прекрасный – война до последнего украинца на территории анти-России в жанре противодействия военной специальной операции по демилитаризации и денацификации соседнего украинского государства», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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