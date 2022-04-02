В московских аэропортах отменены и задержаны более 30 рейсов

Сегодня на фоне сложных погодных условий в московских аэропортах отменено и задержано более 30 рейсов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего не повезло пассажирам «Домодедово», где отложены шесть рейсов и семь – отменено.

К 11:15 мск в «Шереметьево» четыре рейса задержаны и восемь – отменено. Во «Внуково» задержано шесть рейсов и три – отменено.

Накануне в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными снегопадами и порывистым ветром. Синоптики Росгидромета ожидают, что за сутки 2 апреля количество выпавших осадков достигнет 12-17 мм, что составляет 30-40% от месячного количества, высота снежного покрова увеличится на 12-17 см. Ночью 3 апреля снег и мокрый снег будет продолжатся, количество осадков составит 2-5 мм. Суммарный прирост выпавшего снега за период 2-3 апреля ожидается 18-25 см, на дорогах возможны снежные заносы. При колебаниях температуры от ночи ко дню – гололедица.

Москва, Светлана Антонова

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