Воскресенье в Москве начнется со снежного урагана

В Москве продлено действие штормового предупреждения в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, предстоящей ночью и утром 3 апреля вновь ожидается сильный снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Штормовое предупреждение действует с 00:00 до 09:00 часов воскресенья.

Синоптики Росгидромета ожидают, что за сутки 2 апреля количество выпавших осадков достигнет 12-17 мм, что составляет 30-40% от месячного количества, высота снежного покрова увеличится на 12-17 см. Ночью 3 апреля снег и мокрый снег будет продолжатся, количество осадков составит 2-5 мм. Суммарный прирост выпавшего снега за период 2-3 апреля ожидается 18-25 см, на дорогах возможны снежные заносы. При колебаниях температуры от ночи ко дню – гололедица.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»