Москва пережила самый сильный снегопад за зиму

Снегопад, который обрушался на Москву накануне, стал самым сильный за прошедшую зиму. За сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 14 мм осадков, что составляет треть месячной нормы этого месяца, и больше, чем за весь март, передает портал «Метеоновости».

Как отмечают синоптики, свежий снег не равномерно прикрыл столицу, наибольшее количество осадков пришлось на юго-западный округ (20 см), а восточному округу досталось 12 см. Средний за сутки по Москве прирост снежного покрова составил 15 см.

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня снегопад может продолжиться.

Москва, Светлана Антонова

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