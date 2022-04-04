Потеплеет: в московском регионе «поселится» семейство северо-западных циклонов

В московском регионе ожидается повышение температуры воздуха, что будет связано с передвижением семейства циклонов с северо-запада. Согласно прогнозу Гидрометцентра, юго-западные воздушные потоки обеспечат поступление теплых воздушных масс – пик тепла придется на четверг и пятницу, но будет дождиво.

Во вторник, 5 апреля, ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве -6...-4°, по области -8…-3°. Местами возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днем ожидается облачная погода и небольшие осадки (мокрый снег, дождь). При этом прогнозируется до 5...7° с порывистым ветром до 18 метров в секунду.

В среду, 6 апреля, вновь облачно, небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Температура ночью до 3°, днем – до 7°, но снова вероятен местами порывистый ветер до 17 м/с.

В четверг, 7 апреля, облачно, ночью прогнозируются небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Днем небольшой дождь, но при этом воздух прогреется до 12°. В пятницу, 8 апреля, облачно, временами дождь. Температура ночью 2...7°, днем 9...14°.

В субботу, 9 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью -1...4°, днем 6...11°. Сильный ветер не прогнозируется.

Москва, Светлана Антонова

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