Индия готова использовать шанс нарастить поставки энергоресурсов из России

Поставки энергоресурсов в Индию могут быть увеличены. Как сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, Дели в этом заинтересованы.

«Что касается поставок углеводородов, то я считаю, что вполне могут быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы, индийцы большие прагматики», – цитирует «Интерфакс» интервью Алипова телеканалу «Россия-24».

Дипломат обратил внимание, что сейчас Россия предлагает сырье с существенной скидкой, и Индии сейчас выгодно покупать углеводороды. «Упускать такую возможность индийцы однозначно не будут», – пояснил он.

Алипов также отметил, что Москва и Дели также намерены расширять применение механизма расчетов в национальных валютах. «У нас уже существует, работает двусторонний механизм рублево-рупийных взаиморасчетов. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются, мы намерены расширять использование этого механизма», – отметил он.

Ранее сообщалось, что индийские власти рассматривают предложение РФ использовать в двусторонней торговле российскую альтернативу SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений – для расчетов в национальных валютах. Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот.

Москва, Светлана Антонова

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