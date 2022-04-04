Реальность: импортозависимость России в отдельных сегментах ТЭК достигает 100%

В топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России зависимость от импорта при разработке всех нестандартных месторождений очень высокая. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В 90-е годы идея глобализации предполагала, что международное разделение труда закрепленное и опирающееся на международные договоры, создаст те правила игры, по которым мы будем использовать все плюсы, соответственно с этим международным разделением труда. Нынешняя практика показала, когда США начали утрачивать свои конкурентные позиции из-за того, что вышли другие сильные игроки. Они стали отказываться от тех международно-признанных правил игры. В этой ситуации приходится во много опираться на собственные силы и проходить через политику импортозамещения», – пояснил эксперт.

Конопляник обратил внимание, что в ТЭК зависимость от импорта очень высока. «В тех отраслях, которые являются максимально передовыми, то есть – это освоение месторождений, которые находятся в очень сложных условиях, это технологии СПГ, это разработка трудно-извлекаемых запасов, это многие шельфовые разработки… импортная зависимость там достаточно высока, доходила в некоторых отраслях до 100%», – уточнил он.

При этом, как отметил эксперт, Минпром РФ показывает, как по отдельным отраслям импортная зависимость снижается. «Программа импортозамещения работает. Правда, мне гораздо больше нравится… хороший термин импортоопережение… как вы лодку назовете – так она и поплывет», – полагает он.

«По отдельным направлениям, не по добыче газа в стандартных условиях, а по тем новым направлениям, когда мы входим в новые районы освоения месторождений, вот там у нас зависимость продолжает сохраняться достаточно высокая», – подчеркнул Конопляник.

Москва, Мария Соколова

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