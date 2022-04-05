В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сегодня ориентировочно с 15:00 мск до 9:00 6 апреля ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автолюбителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев.

Пешеходам, оказавшимся на улице, спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.

Москва, Светлана Антонова

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