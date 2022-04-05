Ольга Миримская расставила приоритеты

Свое уголовное дело бизнесвумен считает заказным, а пребывание под арестом в СИЗО – необоснованным. Однако на ее гражданскую позицию это не повлияло. В опубликованном 5 апреля программном интервью она заявила о полной поддержке специальной операции против Украины, а также готовности активно заниматься импортозамещением и продолжать гуманитарную программу помощи беженцам.

Уголовное преследование, открытое против Миримской во многих публикациях СМИ связывают с двумя известными предпринимателями – Алексеем Голубовичем и Николаем Смирновым. Оба они в разное время были с ней в близких отношениях, за которыми последовали судебные разбирательства. Более того, сторона защиты и сама Ольга Миримская прямо указывает, что и Голубович, и Смирнов могут быть непосредственно связаны с уголовным преследованием бизнесвумен, которое привело к ее аресту. В частности, об этом открыто говорил известный адвокат Шота Горгадзе в прямом эфире на утреннем радиошоу у Владимира Соловьева. Судя по всему, в нюансах и перипетиях этого непростого дела еще предстоит разобраться компетентным органам. Достаточно напомнить, что несколько дней назад сотрудниками ФСБ был арестован 52-х летний Сергей Соколов, который предлагал адвокатам Миримской «решить вопрос» с уголовным преследованием, но в действиях которого есть настолько очевидные странности, что речь может идти не о простом мошенничестве, а о провокации. А если так, то со временем могут быть установлены и ее заказчики.

Если же говорить о репутационной составляющей, то Ольга Миримская выигрывает у своих оппонентов, что называется, «за явным преимуществом». Вопреки тому, что можно было бы ожидать, эта оценка связана отнюдь не с традиционным для нашего общества сочувствием к «женщине, находящейся в тюрьме». За прошедшее со времени ареста время Ольга Миримская и ее адвокаты смогли выстроить понятную и адекватную линию взаимоотношений со СМИ (а значит – и с обществом), рассказав о всех нюансах происходящего и стоящими за открытыми против нее уголовными делами интересами и нюансами. А в опубликованном 5 апреля большом интервью с бизнесвумен она прямо заявила, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина в том, что касается проведения Специальной военной операции на Украине. Причем эта поддержка выражается не только на словах. Так, основанная Миримской компания «Русский Продукт» считается одним из передовых предприятий страны по производству бакалеи и успешно конкурирует с ведущими зарубежными компаниями. В том же интервью было заявлено и о продолжении гуманитарной программы по помощи беженцам, которой занимается ее дочь Наталия Голубович. Если учесть, что в середине марта было опубликовано обращение Ольги Миримской к молодым предпринимателям, в котором она призвала их активно использовать открывающиеся для самореализации и развития бизнеса возможности, а главное – помогать стране преодолевать последствия санкционной войны, то картина складывается вполне очевидной. Не остались в стороне от происходящего и трудовые коллективы связанных с Ольгой Миримской предприятий. В свет вышло адресованное президенту страны Владимиру Путину открытое письмо с просьбой разобраться в этой ситуации, которые подписали более пятисот сотрудников АО «Русский продукт» и «Банка корпоративного финансирования».

Такая позиция Миримской особенно заметна на фоне молчания ее оппонентов. Ни Николай Смирнов (гражданин США, которого СМИ вообще называли возможным исполнителем будущих санкций против банковской системы России), ни связанный с делом ЮКОСа Алексей Голубович так и не решились прояснить свои позиции по ситуации на Украине и объявленной России санкционной войне. Не говоря уже о помощи пострадавшим от боевых действий.

Москва, Екатерина Попова

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