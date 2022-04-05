Политолог Солонников объяснил, как казаки могут сейчас помочь в защите Донбасса

Казаки могут принести заметную пользу на Донбассе, помогая армейским подразделениям с логистикой и обеспечивая соблюдение правопорядка на освобожденных от националистов территориях. Об этом сказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В 2014 году, когда обострилась ситуация на востоке Украины, казачьи отряды сыграли заметную роль в сопротивлении националистам, которые пришли в Киеве к власти. Причем, иногда казаки действовали довольно успешно.

С тех пор многочисленные казачьи сообщества неоднократно заявляли о готовности защищать Донбасс с оружием в руках, однако с началом специальной операции ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины внезапно изменили свой подход. Вместо борьбы с нацистами, которые угрожают русскоязычному населению региона, казаки сосредоточились на «моральной поддержке», в то время как армии ЛНР и ДНР ежедневно сражаются с ВСУ.

По мнению политолога, казаков в определенной степени должны задействовать в специальной операции. Даже если и не прямо на передовой, а для помощи в тылу и на границах. При этом эксперт отметил, что отличает настоящего казака в душе, от людей, которые себя так просто называют.

«Вопрос в том, что мы подразумеваем под современным казачеством. Я думаю, что среди участников спецоперации в рядах ВС РФ очень много людей, которые относятся к казакам и выросли этой среде, имеют должные представления о своей культуре, патриотизме и готовы пожертвовать жизнью за Родину. Это – полноценные представители современного российского казачества», –– отметил эксперт.

Однако пока представители российской части данного сословия себя активно на Донбассе никак не проявили. Когда появился реальный шанс внести свой вклад в победу над неонацистами, казаки вдруг умерили пыл, позабыв о том, что с 2014 года многократно выражали готовность сражаться.

Ранее российские власти уже одобрили набор добровольцев, которые под командованием армии смогут принять участие в специальной операции на Украине. Таким образом казаки, ранее активно выступавшие в защиту ЛДНР, теперь имеют возможность выполнить свои обещания, сражаясь за свободу ЛДНР. Поэтому очень странно видеть, что несмотря на все открытые и имеющиеся возможности до сих пор сколь-либо заметного наплыва добровольцев из числа казаков отмечено не было.

Они устраивают культурные мероприятия в поддержку спецоперации либо организуют отправку гуманитарной помощи, из-за чего многие патриотически настроенные россияне и политики уже подвергают их критике и сравнивают с «ролевиками».

С началом активной фазы боевых действий большая часть сословия сменила свою воинственную риторику и самоустранилась от непосредственного участия в сражениях с националистами. Это позорит честь казаков, исторически сражавшихся во всех значимых для России битвах.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»