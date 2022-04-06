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Конфликт на Украине

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Среда, 6 апреля 2022, 17:50 мск

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В Кремле подтвердили планы провести 9 мая Парад Победы на Красной площади

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле подтвердили планы провести в Москве на Красной площади 9 мая парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как следует из сообщения пресс-службы главы государства, генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Как отмечает РБК, вопрос о проведении парада был затронут сегодня на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Я ни разу не слышал об этих доводах [о неуместности парада в условиях военной операции на Украине]. Оставлю без ответа. И не думаю, что здесь требуется ответ», – цитирует издание ответ представителя Кремля.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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