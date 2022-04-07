Москве прогнозируют дождливые выходные

В ближайшие дни в московском регионе сохранится неустойчивая погода с осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на смену снегопадам придут дожди на фоне повышения температуры воздуха до 10 и более градусов тепла.

В пятницу, 8 апреля, вероятен кратковременный дождь. Ночью – до 8°, днем – до 17° при порывистом ветре до 18 метров в секунду. В субботу, 9 апреля, дожди продолжатся. Ночью температура опустится до 5...7°, днем потеплеет до 14°, но при этом вновь прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с.

В воскресенье, 10 апреля, опять вероятны дожди. Ночью до 8°, днем – до 13°.

В понедельник и вторник, 11-12 апреля, вновь ожидается дождливая погода. Температура в ночное время может опуститься до 0°, днем – до 11°.

Москва, Светлана Антонова

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