Вечером Москву будет штормить

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь и усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автолюбителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать машину вдали от деревьев.

Пешеходам, оказавшимся на улице, спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 9 апреля, дождь может продолжиться при сохранении порывистого ветра до 15 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

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